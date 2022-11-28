– В соревновании приняли участие свыше 850 молодых поваров, – рассказывает Махач Вагабов. – В ходе мероприятия между ассоциацией «Chefs Team Russia», насчитывающей свыше 1 тысячи шефов по всей России, и «Mediterranean Chef club» было заключено соглашение о сотрудничестве.

Дагестанская кухня необычайно разнообразна и колоритна, у нас любят и умеют вкусно готовить. В этом не раз убеждались ведущие международные эксперты и судьи в сфере гастрономического туризма и кулинарии, побывшие в разное время в Дагестане и участвовавшие в фестивале «Visit Dagestan». Фестиваль объединяет кухни прошлого, настоящего и будущего разных народов. Смелые эксперименты, старинные рецепты и новая подача, говоря на языке искусства, – модерн и классика…

И сами дагестанцы отправляются в гастрономическое путешествие по странам мира. На кулинарных конкурсах повара стараются удивить капризное жюри новой палитрой вкусовых оттенков курицы и баранины.

Удаётся, конечно, не всем. Еще бы! Ведь оценивают мастерство коллег звезды мировой кулинарии.

Был у нас в гостях Мишель Ленц – известный французский шеф-повар, обладатель звезды Michelin и множества международных наград, автор двух кулинарных бестселлеров «Идеальное равновесие» и «Кухня хорошего самочувствия: сто легких и вкусных рецептов». Но более всего Мишель снискал славу как создатель гастрономического направления, так называемой синергетической кухни, основанной на целебных свойствах трав и овощей.

Пробуют судьи всего по чуть-чуть, а лица всегда невозмутимы, и даже не понять, нравится или «ну так себе».

Была у нас и другая звезда – Алан Пайен из Маврикия, он успел сравнить местные кушанья с турецкими. Рассказывал, что как таковой национальной кухни у островитян нет. Кухня Маврикия – хитросплетения индийских, африканских, китайских и европейских рецептов со всевозможными экзотическими приправами. В основе многих рецептов рис. Его подают с рыбой, мясом, птицей.

А Изтоку Легату полюбились наши чуду, причем всех видов. Он был убежден, что ради них в Дагестан стоит возвращаться снова и снова.

И наши повара удивляли уникальными рецептами. Мумин Омаев рискнул предложить судьям рецепт – внимание! – из своего сна. Это был куриный мусс. Никто из наблюдавших за конкурсантом даже представления не имел, с чем такое едят. Фантазии маэстро витали в воздухе, «облаченные» во всевозможные ароматы, и подавались на очередной суд жюри.

Оценивал изыски и дагестанский кунак Николай Баратов. Он автор нескольких книг, более ста телепередач о кулинарии разных народов, в том числе множества сюжетов о дагестанской кухне. Рецепты собирал по всей республики несколько лет. В очередной приезд рассказал по секрету, что готовит новую книгу: «Дагестан для меня уже родной край, здесь живут мои друзья. Сюда я приезжаю чаще чем раз в год».

Чезаре Кюи – шеф Мишленовского ресторана в Швейцарии. Родом из Италии, работает и в Москве. Оценивая таланты дагестанских поваров, он отмечал, что восхищен местной кухней. Но больше всего гостей на дагестанской земле поражало качество продуктов.

«Ваше мясо просто… м-м-м, – подносил к губам пальцы Чезаре, смачно демонстрируя известный итальянский жест. – Очень вкусно, но в Москве его почти не найти. Жаль. Ведь если готовить еду из этих же продуктов после разморозки, вкус мяса будет уже не тот…».

Владелица нескольких известных московских ресторанов Гаяне Бреиова приезжала в Махачкалу оценить местный ресторанный бизнес, поделиться опытом с коллегами.

«Мне очень нравится ваша белорыбица, она просто потрясла своим вкусом. Очень интересны разновидности урбеча, я их использую в своей кухне. Кавказ разный, на мой взгляд. Ну, во-первых, я отличаю Кавказ от Закавказья. В Москве об армянской и грузинской кухнях говорят как о кавказской. В моём ресторане армянские блюда готовятся армянскими поварами из продуктов, привезенных из Армении. Это здоровая кухня, я бы сказала, менее тяжелая, практически не встречаются блюда в сочетании мяса и теста, у нас много овощей, зелени, сыров и, конечно, разные сорта дикорастущей пшеницы. А в своём другом ресторане основной акцент мы делаем на кавказскую кухню. Там работают дагестанцы, осетины, узбеки, украинцы, русские. Получился самый настоящий гостеприимный дом бывшего Союза», – рассказывала она.