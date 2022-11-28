ЗАМАНА - Победительница «Диктанта Победы» из Дагестана получила награду в Музее Победы

Победительница «Диктанта Победы» из Дагестана получила награду в Музее Победы

Автор
28 ноября, 2022. Понедельник 09:28
|||
Победительница «Диктанта Победы» из Дагестана получила награду в Музее Победы

Праздничная церемония награждения победителей «Диктанта Победы» состоялась 25 ноября в Музее Победы. Международная акция проходила 3 сентября.

Победительница «Диктанта Победы» из Дагестана получила награду в Музее Победы

Среди победителей «Диктанта Победы» – Надият Тимурова, педагог истории и обществознания школы №3 поселка Белиджи Дербентского района. Вручали награды участникам первый заместитель главы Минпросвещения Александр Бугаев, председатель Комитета Госдумы России по информполитике Александр Хинштейн и председатель Правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский. Победители получили памятные призы и билеты на парад, который состоится 9 Мая на Красной площади.

Прочитано 43 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top