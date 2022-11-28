Среди победителей «Диктанта Победы» – Надият Тимурова, педагог истории и обществознания школы №3 поселка Белиджи Дербентского района. Вручали награды участникам первый заместитель главы Минпросвещения Александр Бугаев, председатель Комитета Госдумы России по информполитике Александр Хинштейн и председатель Правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский. Победители получили памятные призы и билеты на парад, который состоится 9 Мая на Красной площади.
Победительница «Диктанта Победы» из Дагестана получила награду в Музее Победы
- Автор Дарья
- 28 ноября, 2022. Понедельник 09:28
Праздничная церемония награждения победителей «Диктанта Победы» состоялась 25 ноября в Музее Победы. Международная акция проходила 3 сентября.
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