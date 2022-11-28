Российское историческое общество восстановит работу отделения в Дагестане

Российское историческое общество планирует восстановить отделение в Дагестане. Его новый состав займется обновлением школьных учебников по истории республики, которые будут синхронизированы с общим курсом российской истории, информирует ТАСС, ссылаясь на проректора дагестанского института развития образования Ахмеда Курбанова.

"Руководство российского исторического общества заинтересовано в восстановлении работы дагестанского отделения. Для ученых Дагестана, преподавателей университетов, института истории, археологии и этнографии, национального музея и региональных архивов — это возможность поучаствовать в написании коллективных трудов совместно с другими участниками общества, принять участие в проектной работе и конкурсах, проводящихся под эгидой Российского исторического общества", — высказался Курбанов, добавив, что работа открытого отделения в регионе была приостановлена в течение нескольких последних лет.

Он уточнил, одной из актуальных целей для отделения станет деятельность по обновлению устаревших школьных учебников по истории Дагестана. "Республиканское отделение планирует приложить усилия для привлечения необходимого внимания преподаванию истории нашей республике в школах и университетах региона. Уже сегодня совместно с Российским историческим обществом региональные ведомства начали разработку методических рекомендаций и пособий по дагестанской истории", — рассказал Курбанов.