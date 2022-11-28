В Махачкале состоялась первая аттестация гидов

Первая аттестация экскурсоводов (гидов) прошла в Дагестане. В ней поучаствовало 38 соискателей. В течение 3-х дней они демонстрировали аттестационной комиссии свои знания, информирует пресс-служба Министерства туризма Дагестана.

Первая часть аттестации состоялась в виде тестирования. К практической части допускались соискатели, успешно сдавшие тест. Экзамен принимала аттестационная комиссия, в которую входили сотрудники Минтуризма Дагестана, туриндустрии, религиозных организаций и научного сообщества.

Особое внимание специалистами уделялось не только корректному изложению исторических фактов, но и доступности материала, эмоциональности рассказа, а также знаниям правил и требований безопасности при экскурсионном сервисе.

Следующая аттестация пройдет в первом квартале будущего года.