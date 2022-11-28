Первая часть аттестации состоялась в виде тестирования. К практической части допускались соискатели, успешно сдавшие тест. Экзамен принимала аттестационная комиссия, в которую входили сотрудники Минтуризма Дагестана, туриндустрии, религиозных организаций и научного сообщества.
Особое внимание специалистами уделялось не только корректному изложению исторических фактов, но и доступности материала, эмоциональности рассказа, а также знаниям правил и требований безопасности при экскурсионном сервисе.
Следующая аттестация пройдет в первом квартале будущего года.