ЗАМАНА - Новосибирские волонтеры бесплатно проведут 250 операций по стерилизации животных в Махачкале

Новосибирские волонтеры бесплатно проведут 250 операций по стерилизации животных в Махачкале

Автор
28 ноября, 2022. Понедельник 08:13
|||
Новосибирские волонтеры бесплатно проведут 250 операций по стерилизации животных в Махачкале

Группа волонтеров из Новосибирска прилетит в Махачкалу, дабы безвозмездно для горожан осуществить 250 операций по стерилизации животных.

Новосибирские волонтеры бесплатно проведут 250 операций по стерилизации животных в Махачкале

Операционные дни состоятся на территории Махачкалинского городского ветеринарного управления 3, 4 и 5 декабря. Операции будут проводиться опытными ветеринарами от Новосибирской «Базы реабилитации животных». Как заметили организаторы, стерилизация или кастрация животного будет проводиться безвозмездно, а использовать ветеринары будут качественный наркоз, современный шовный материал, не требующий снятия швов, и индивидуальные наборы хирургических инструментов.

Начальница «Базы реабилитации животных» Анастасия Батуева поделилась мнением о важности стерилизации животных: «На сегодняшний день именно стерилизация дает настоящие и измеримые результаты – это уменьшение числа бездомных животных на улицах, уменьшение статистики по покусам и нападениям. С помощью стерилизации мы уже достигли отличных результатов в Новосибирске и желаем, чтобы гуманный метод уменьшения популяции бездомных собак и кошек стал доступнее в каждом субъекте России».

Прочитано 21 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top