Новосибирские волонтеры бесплатно проведут 250 операций по стерилизации животных в Махачкале

Операционные дни состоятся на территории Махачкалинского городского ветеринарного управления 3, 4 и 5 декабря. Операции будут проводиться опытными ветеринарами от Новосибирской «Базы реабилитации животных». Как заметили организаторы, стерилизация или кастрация животного будет проводиться безвозмездно, а использовать ветеринары будут качественный наркоз, современный шовный материал, не требующий снятия швов, и индивидуальные наборы хирургических инструментов.

Начальница «Базы реабилитации животных» Анастасия Батуева поделилась мнением о важности стерилизации животных: «На сегодняшний день именно стерилизация дает настоящие и измеримые результаты – это уменьшение числа бездомных животных на улицах, уменьшение статистики по покусам и нападениям. С помощью стерилизации мы уже достигли отличных результатов в Новосибирске и желаем, чтобы гуманный метод уменьшения популяции бездомных собак и кошек стал доступнее в каждом субъекте России».