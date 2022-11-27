Глава Дагестана поздравил женщин с Днем матери

«От всей души поздравляю вас с Днем матери! Этот замечательный праздник наполнен искренними и нежными чувствами к тем, чье великое призвание – дарить новую жизнь, согревать ее своей заботой и вниманием. «Нет мамы, кроме мамы!.. – на это слово не ложатся тени», – писал народный поэт Дагестана Расул Гамзатов. Для каждого из нас нет на свете человека ближе и роднее ее. Под крылом любящих родителей мы обретаем способность сочувствовать и прощать, беречь Родину, творить добро, добиваться поставленных целей. Все наши победы и достижения – это результат их трудов и усилий, безграничной щедрости и теплоты материнского сердца. Особой признательности достойны многодетные и приемные мамы, благодаря которым живут традиции большой, крепкой семьи – неотъемлемая часть культурных, духовных идеалов общества. В таких семьях по-особому крепко с малых лет закладываются ценности взаимопонимания и трудолюбия, справедливости и единства. Отрадно, что Указом Президента нашей страны и В.В. Путина было возвращено почетное звание «Мать-героиня». Уважительное отношение к матери всегда было свойственно дагестанцам. В летописи истории немало примеров, когда эти героические женщины поднимали мужчин на борьбу против врага. Нынешние нелегкие дни всколыхнули память о былых подвигах. И сегодня матери дагестанских солдат заслуживают самых высоких слов благодарности и почестей, ведь за каждым ратным подвигом военнослужащих в специальной военной операции на Украине стоит родительское воспитание, материнский наказ... С мыслями о ней, о родной земле наши ребята и сегодня идут в бой, защищая интересы государства. Низкий поклон всем дагестанским мамам – совсем молодым и тем, кто воспитывает внуков, правнуков, – за великое терпение и преданность, неустанный труд, душевную щедрость и мудрость. Пусть в ваших домах всегда живут счастье, радость, тепло и уют», – говорится в поздравлении.