

Уважаемые женщины!

Дорогие мамы и бабушки! От всей души поздравляю вас с Днем матери!

Всё в мире начинается с мамы. Она опора для каждого, самый близкий и родной человек.

Как бы ни звучало слово «мама» на разных языках мира, от него одинаково веет добротой и любовью. От колыбели и до седин материнская любовь согревает и поддерживает нас, помогает выстоять в любых обстоятельствах, делает нас сильными.

Дорогие мамы, бабушки! Вы храните семейные и нравственные ценности нашего народа, учите детей трудолюбию, уважению к старшим, заботе о родной республике и своей стране.

Быть матерью, воспитывать детей, учить добру – это не только большое счастье, но и большая работа. Спасибо за ваше терпение и ответственность!

От всей души желаю вам счастья, здоровья, достатка и благополучия в семьях. Пусть ваши дети дарят вам заботу и внимание, радуют своими успехами и достижениями!

С уважением, Председатель Правительства РД А.М.Абдулмуслимов.