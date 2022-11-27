ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил женщин Дагестана с Днём матери

Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил женщин Дагестана с Днём матери

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27 ноября, 2022. Воскресенье 14:39
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Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил женщин Дагестана с Днём матери
Премьер-министр РД поздравил дагестанских женщин с Днём матери.
Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил женщин Дагестана с Днём матери

Уважаемые женщины!

Дорогие мамы и бабушки!  От всей души поздравляю вас с Днем матери!

Всё в мире начинается с мамы. Она опора для каждого, самый близкий и родной человек.

Как бы ни звучало слово «мама» на разных языках мира, от него одинаково веет добротой и любовью. От колыбели и до седин материнская любовь согревает и поддерживает нас, помогает выстоять в любых обстоятельствах, делает нас сильными.

Дорогие мамы, бабушки! Вы храните семейные и нравственные ценности нашего народа, учите детей трудолюбию, уважению к старшим, заботе о родной республике и своей стране.

Быть матерью, воспитывать детей, учить добру – это не только большое счастье, но и большая работа. Спасибо за ваше терпение и ответственность!

От всей души желаю вам счастья, здоровья, достатка и благополучия в семьях. Пусть ваши дети дарят вам заботу и внимание, радуют своими успехами и достижениями!

С уважением, Председатель Правительства РД А.М.Абдулмуслимов.

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