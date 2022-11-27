Форум «Игры разума» собрал в Дагестане более 100 представителей студенческих СМИ

Более 100 молодых журналистов и блогеров из всех субъектов России объединились в команды, дабы повысить свои навыки и научиться создавать качественный медиапродукт. Основная тема медиамарафона — популяризация, сохранение и защита исторической правды среди молодого поколения.

Обращаясь к участникам мероприятия, Камил Саидов отметил важность проведения подобных медиамарафонов.

«Актуальность «Игр разума» лично для меня зашкаливает. Это и вовлечение студентов в работу СМИ, это сохранение исторической памяти. Сегодня мы видим, что в том числе из-за информационного давления западных стран, в молодежной среде в этом направлении есть проблемы. И такого рода мероприятия собирают всю страну. Именно от молодежных СМИ другие молодые люди будут получать правдивую и понятную информацию, а также правильные посылы. Это самая полезная история, которая сейчас реализуется. Надеюсь, что и студенты нашей Республики будут активно вовлекаться в эту работу», — заявил Камил Саидов.

В ходе мероприятия спикеры озвучили, что в текущем году Дагестан стал одним из самых популярных направлений внутреннего туризма. Республика с богатой историей, а также уникальной природой имеет особое значение для России.

«Хочется, чтобы участники «Игр разума» написали для молодежи из других регионов России в том числе и о нашей Республике, ее культуре и обычаях. И чтобы у каждого из них возникло желание вернуться к нам снова», — отметил Нухкади Рабазанов.