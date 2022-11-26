В Дагестане состоялся первый этап аттестации экскурсоводов

В четверг, 24 ноября, на базе махачкалинского филиала РГУТиС прошел первый этап обязательной аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков — тестирование. В общем в нем поучаствовало 38 соискателей.

Поприветствовал экскурсоводов глава Минтуризма региона Эмин Мерданов. В своем выступлении он отметил важность данной аттестации.

«Туристический поток в Дагестан каждый год растет, а от работы экскурсоводов во многом зависит то, с какими впечатлениями уедут наши гости. Аттестация требуется для повышения профессионализма среди гидов, а также для улучшения уровня предоставляемых экскурсионных услуг в регионе», — озвучил Эмин Мерданов.

Тестовое задание содержало 30 вопросов об истории, культуре, географии Дагестана и так далее. Результат тестирования считается удовлетворительным, если человек ответил правильно на 23 из 30 вопросов.

С успехом прошедшие первый этап квалификационного экзамена, переходят к следующему этапу, который пройдет в Минтуризма РД.

После успешного прохождения тестирования экскурсовод попадет в единый федеральный список гидов, получит аттестат и нагрудную идентификационную карточку.