Об этом проинформировал руководитель отдела подготовки и призыва мужчин на военную службу Военного комиссариата Дагестана Гусен Омаргаджиев.
«Наши ребята едут в войска национальной гвардии, есть набор в воздушно-космические силы и воздушно–десантные войска. Общее задание на Дагестан — более 3000 призывников, более 800 человек уже отправлено. Команды убывают к местам несения службы каждый день. Призывная кампания завершится 31 декабря, а отправки по плану закончатся 25 декабря», — рассказал Гусен Омаргаджиев.
Он добавил, что есть дагестанцы, неверно информированные о географии мест службы солдат.
«Срочники не направляются в места проведения специальной военной операции, а также проходить службу в новых регионах России – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях», — заметил Омаргаджиев.