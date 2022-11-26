ЗАМАНА - Более 800 дагестанцев отправились к местам несения службы с начала осеннего призыва

Более 800 дагестанцев отправились к местам несения службы с начала осеннего призыва

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26 ноября, 2022. Суббота 00:05
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Более 800 дагестанцев отправились к местам несения службы с начала осеннего призыва

В Дагестане продолжается осенний призыв. Для прохождения срочной службы юноши отправляются равномерно в 4 военных округа – Восточный, Центральный, Западный и Южный.

Более 800 дагестанцев отправились к местам несения службы с начала осеннего призыва

Об этом проинформировал руководитель отдела подготовки и призыва мужчин на военную службу Военного комиссариата Дагестана Гусен Омаргаджиев.

«Наши ребята едут в войска национальной гвардии, есть набор в воздушно-космические силы и воздушно–десантные войска. Общее задание на Дагестан  более 3000 призывников, более 800 человек уже отправлено. Команды убывают к местам несения службы каждый день. Призывная кампания завершится 31 декабря, а отправки по плану закончатся 25 декабря», — рассказал Гусен Омаргаджиев.

Он добавил, что есть дагестанцы, неверно информированные о географии мест службы солдат.

«Срочники не направляются в места проведения специальной военной операции, а также проходить службу в новых регионах России – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях», — заметил Омаргаджиев.  

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