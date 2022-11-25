В рамках празднования учителей образовательного учреждения наградили грамотами администрации района. Руководство муниципалитета вручило школе сертификат на 50 000 рублей.
Дети подготовили для участников мероприятия художественные номера.
В Гумбетовском районе состоялись торжественные мероприятия, посвященные 95-летию Нижне-Инховской средней школы. Выступая перед собравшимися, руководитель Гумбета Галип Галипов перечислил имена выпускников школы, занимавших ответственные должности в органах власти региона и вносивших вклад в развитие Дагестана. Галипов рассказал и о реализации проектов в муниципалитете.
В рамках празднования учителей образовательного учреждения наградили грамотами администрации района. Руководство муниципалитета вручило школе сертификат на 50 000 рублей.
Дети подготовили для участников мероприятия художественные номера.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..