ЗАМАНА - В Гумбетовском районе отметили 95-летие Нижне-Инховской средней школы

В Гумбетовском районе отметили 95-летие Нижне-Инховской средней школы

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25 ноября, 2022. Пятница 16:21
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В Гумбетовском районе отметили 95-летие Нижне-Инховской средней школы

В Гумбетовском районе состоялись торжественные мероприятия, посвященные 95-летию Нижне-Инховской средней школы. Выступая перед собравшимися, руководитель Гумбета Галип Галипов перечислил имена выпускников школы, занимавших ответственные должности в органах власти региона и вносивших вклад в развитие Дагестана. Галипов рассказал и о реализации проектов в муниципалитете.

В Гумбетовском районе отметили 95-летие Нижне-Инховской средней школы

В рамках празднования учителей образовательного учреждения наградили грамотами администрации района. Руководство муниципалитета вручило школе сертификат на 50 000 рублей.

Дети подготовили для участников мероприятия художественные номера.

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