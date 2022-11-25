ЗАМАНА - В Дагестане вовлекут в школьные футбольные лиги более 250 000 детей

В Дагестане вовлекут в школьные футбольные лиги более 250 000 детей

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25 ноября, 2022. Пятница 09:44
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В Дагестане вовлекут в школьные футбольные лиги более 250 000 детей

Руководство Дагестана собирается вовлечь в школьные футбольные лиги в новом учебном году более 250 000 детей, что почти в 2 раза больше, чем в минувшем, информирует ТАСС, ссылаясь на главу Минобрнауки республики Яхью Бучаева, выступавшего на форуме "Дополнительное образование детей в условиях новой реальности: тренды, форматы, методики", который состоялся в Махачкале.

В Дагестане вовлекут в школьные футбольные лиги более 250 000 детей

"Мы запустили свой проект, поддержанный руководителем региона, "Школьная футбольная лига", которая за 2021-2022 учебный год объединила более 150 000 детей во время всех мероприятий, и эта работа сейчас у нас продолжается. В нынешнем году мы поставили перед собой амбициозную цель - охватить уже более 250 000 учеников с вовлечением более 70 школ в проект", — рассказал Бучаев, слова которого приводит пресс-служба центра развития талантов "Альтаир".

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