В Цветковской школе возобновились уроки

После четырехдневного перерыва в МКОУ «Цветковская гимназия» возобновился учебно-воспитательный процесс, информирует пресс-служба администрации города.

Стоит напомнить, что 23 ноября руководитель Дагестана Сергей Меликов прокомментировал ситуацию в селе Цветковка, где учителя местной школы, не согласные со сменой начальника образовательного учреждения, отказались выходить на работу.

«Сегодня дети и сотрудники гимназии пошли на уроки. Накануне Шанкер Пирмагомедов (прежний директор) был назначен в качестве и.о. руководителя учреждения до завершения конкурсных процедур на замещение вакантной должности директора школы», – сообщает источник РИА "Дагестан".