ЗАМАНА - В Цветковской школе возобновились уроки

В Цветковской школе возобновились уроки

Автор
24 ноября, 2022. Четверг 18:42
|||
В Цветковской школе возобновились уроки

После четырехдневного перерыва в МКОУ «Цветковская гимназия» возобновился учебно-воспитательный процесс, информирует пресс-служба администрации города.

В Цветковской школе возобновились уроки

Стоит напомнить, что 23 ноября руководитель Дагестана Сергей Меликов прокомментировал ситуацию в селе Цветковка, где учителя местной школы, не согласные со сменой начальника образовательного учреждения, отказались выходить на работу.

«Сегодня дети и сотрудники гимназии пошли на уроки. Накануне Шанкер Пирмагомедов (прежний директор) был назначен в качестве и.о. руководителя учреждения до завершения конкурсных процедур на замещение вакантной должности директора школы», – сообщает источник РИА "Дагестан".

Прочитано 23 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top