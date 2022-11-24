ЗАМАНА - Регионального оператора по комплексному развитию территорий создадут в Дагестане до конца 2022 года

Регионального оператора по комплексному развитию территорий создадут в Дагестане до конца 2022 года

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24 ноября, 2022. Четверг 16:47
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Регионального оператора по комплексному развитию территорий создадут в Дагестане до конца 2022 года

В Дагестане до конца нынешнего года по поручению Сергея Меликова будет сформирован республиканский оператор по комплексному развитию территорий.

Регионального оператора по комплексному развитию территорий создадут в Дагестане до конца 2022 года

Об осуществленной в этом направлении работе Меликову доложил министр строительства региона Артур Сулейманов.

Он озвучил, что формирование оператора в области КРТ предоставит следующие преимущества: возможность получения компенсации за аварийные дома до 100% по решению государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ»; оперативный анализ информации о потенциальных территориях КРТ; создание необходимой градостроительной документации; упрощение процедуры торгов; предоставление земельных участков.

Глава региона поручил ответственным органам совместно с муниципальными образованиями проработать все организационные нюансы.

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