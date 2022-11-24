Об осуществленной в этом направлении работе Меликову доложил министр строительства региона Артур Сулейманов.
Он озвучил, что формирование оператора в области КРТ предоставит следующие преимущества: возможность получения компенсации за аварийные дома до 100% по решению государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ»; оперативный анализ информации о потенциальных территориях КРТ; создание необходимой градостроительной документации; упрощение процедуры торгов; предоставление земельных участков.
Глава региона поручил ответственным органам совместно с муниципальными образованиями проработать все организационные нюансы.