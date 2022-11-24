Сергей Меликов посетил стенд Дагестана и ознакомился с товарами, представленными Дербентским коньячным комбинатом, Кизлярским коньячным заводом, Избербашским винно-коньячным заводом, Дербентской винодельческой компанией. Так, Кизлярский коньячный завод переработал за нынешний год 39 100 тонн, Избербашский ВКЗ – 14 300 тонн, Дербентский коньячный комбинат – 14 400 тонн, Дербентская винодельческая компания – 12 500. тонн. В 2022 году из собранных в 268 тонн винограда на переработку отправилось около 70 процентов (188 тонн), при этом большая часть пришлась на дагестанских переработчиков, за пределы субъекта вывезено 11 000 тонн. На площадке мероприятия руководитель региона провел встречу с вице-премьером России Викторией Абрамченко. Они обсудили перспективы развития сферы в Дагестане, в том числе и с точки зрения увеличения рынка производимой в регионе продукции.
Глава Дагестана участвует в Первом Российском винодельческом форуме
- Автор Дарья
- 24 ноября, 2022. Четверг 14:38
Сегодня, 24 ноября, руководитель Дагестана Сергей Меликов поучаствовал в церемонии открытия Первого Российского винодельческого форума, который стартовал в Москве.
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