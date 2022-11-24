Дагестан будет участвовать в выставке «Halal Expo-2022»

Предприниматели из Дагестана в числе других отечественных компаний-участников международного бизнес-сообщества мусульман IBFM, где президент Фахруддин Мирзоев, будут представлены на масштабной выставке «Halal Expo-2022» в Турции.

Мероприятие состоится 24-27 ноября этого года. Как озвучил вице-президент IBFM Мухаммад Юнусов, в рамках выставки пройдет престижный форум IBFM, где в качестве спикера выступит и наш земляк, основатель Академии брендинга Арсен Акавов. Международное бизнес-сообщество IBFM активно участвует во внешнеэкономической работе российских организаций с турецкими компаниями и странами Ближнего Востока, а также участвует в укреплении международных отношений в других областях между гражданами России, Турции и арабских стран.