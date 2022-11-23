Так, следуя тексту документа, в будущем году в план программы вошло 98 домов. Помимо 10 городских округов, в список попали и объекты в Казбековском районе. Самое большое количество ремонтируемых домов находится в Махачкале – 33.
В 2024 году запланировано отремонтировать 84 дома, а в 2025 году – 75. Суммарное число россиян, чьи жилищные условия будут качественно улучшены за 3 года, составит более 30 000 граждан.
Дагестан в будущем году собирается отремонтировать 98 домов
- Автор Дарья
- 23 ноября, 2022. Среда 14:53
Руководство Дагестана своим указом утвердило новый трехлетний краткосрочный план программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах, информирует пресс-служба Фонда капремонта региона.
Так, следуя тексту документа, в будущем году в план программы вошло 98 домов. Помимо 10 городских округов, в список попали и объекты в Казбековском районе. Самое большое количество ремонтируемых домов находится в Махачкале – 33.
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