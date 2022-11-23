В Махачкале пройдет ежегодная платформа «Религия и современный мир»

Ежегодная дискуссионная платформа «Религия и современный мир» состоится в Дагестане.

На мероприятии обсудят следующие темы: значение и перспективы развития в современных условиях, опыт и перспективы социального служения институтов традиционных конфессий в социокультурном пространстве региона и так далее.

Принять участие в форуме могут представители республиканского правительства, религиозных организаций, представляющих основные религии страны: иудаизм, христианство, ислам, а также сотрудники общественных и образовательных организаций, предприниматели, журналисты и так далее.

В рамках работы платформы запланировано проведение следующих тематических секций:

- «Религия как фактор межнационального мира и согласия»;

- «Религия и туризм»;

- «Религия и рыночная экономика»;

- «Роль религии в объединении Дагестана».