На мероприятии обсудят следующие темы: значение и перспективы развития в современных условиях, опыт и перспективы социального служения институтов традиционных конфессий в социокультурном пространстве региона и так далее.
Принять участие в форуме могут представители республиканского правительства, религиозных организаций, представляющих основные религии страны: иудаизм, христианство, ислам, а также сотрудники общественных и образовательных организаций, предприниматели, журналисты и так далее.
В рамках работы платформы запланировано проведение следующих тематических секций:
- «Религия как фактор межнационального мира и согласия»;
- «Религия и туризм»;
- «Религия и рыночная экономика»;
- «Роль религии в объединении Дагестана».