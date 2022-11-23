В родном районе Расула Гамзатова появится стадион

Руководство Дагестана собирается построить стадион и отремонтировать крепость на родине классика поэзии Расула Гамзатова в Хунзахском районе, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу правительства республики.

"Подтверждено финансирование по 47 объектам, в том числе с участием средств федерального бюджета по двум объектам на сумму 72 млн рублей, речь идет о возведении стадиона в селе Хунзах (у озера) и ремонте объекта культурного наследия федерального значения "Крепость" в селе Арани Хунзахского района", — заявил вице-премьер республики Руслан Алиев.

Он добавил, что план празднования юбилея классика включает организацию 185 мероприятий, которые будут финансироваться из федерального и регионального бюджетов.