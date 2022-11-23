Мероприятие пройдет совместно с Российским историческим обществом при финансовой поддержке Минобрнауки России. В нем поучаствует более 1,5 тыс. студентов со всей страны в офлайн и онлайн-режимах.
В рамках реалити-шоу «Игры разума» запланированы образовательные лекции, обсуждение новых форматов цифровых коммуникаций, мастер-классы от известных спикеров, выступления приглашенных специалистов, обзоры медиаинструментов, «путешествия» в иммерсивное шоу, а также разборы кейсов.
Вся программа будет передаваться в режиме реального времени. На протяжении 3-х дней участники будут попадать в различные необычные ситуации, а впечатлениями от пережитого делиться в своих соцсетях и цифровых медиа.