ЗАМАНА - В Махачкале пройдет форум студенческих СМИ «Игры разума»

В Махачкале пройдет форум студенческих СМИ «Игры разума»

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23 ноября, 2022. Среда 10:12
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В Махачкале пройдет форум студенческих СМИ «Игры разума»

25–27 ноября на площадке ДГУ состоится трехдневный мультиформатный марафон для представителей студенческих СМИ «Игры разума» на тему «Восстановление исторической правды».

В Махачкале пройдет форум студенческих СМИ «Игры разума»

Мероприятие пройдет совместно с Российским историческим обществом при финансовой поддержке Минобрнауки России. В нем поучаствует более 1,5 тыс. студентов со всей страны в офлайн и онлайн-режимах.

В рамках реалити-шоу «Игры разума» запланированы образовательные лекции, обсуждение новых форматов цифровых коммуникаций, мастер-классы от известных спикеров, выступления приглашенных специалистов, обзоры медиаинструментов, «путешествия» в иммерсивное шоу, а также разборы кейсов.

Вся программа будет передаваться в режиме реального времени. На протяжении 3-х дней участники будут попадать в различные необычные ситуации, а впечатлениями от пережитого делиться в своих соцсетях и цифровых медиа.

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