Объединение дагестанских печатных СМИ в холдинг позволит увеличить зарплату журналистов на 30%

На базе издания «Дагестанская правда» руководитель Агентства информации и печати РД Абдуразак Джамалутдинов подвел предварительные итоги работы Агентства и ответил на вопросы журналистов относительно будущего развития сферы.

Ожидаемо большую часть представителей СМИ интересовали вопросы оплаты труда, из-за низкого уровня которой не удается привлечь в отрасль журналистики молодые кадры, да и существующий штат сложно удержать.

Руководитель Агентства проинформировал, что на данный момент самый реальный путь решения финансовых проблем в СМИ – это оптимизация, которая уже начата путем объединения печатных изданий в медиахолдинг, что позволит снять с редакций все административно-хозяйственные и юридические вопросы и оставить редакторам и коллективу всецело заниматься творческим процессом.

«За счет оптимизации, в том числе штатов, мы хотим увеличить гонорарный фонд. По нашим подсчетам зарплата журналистов увеличится – порядка 30-40%», – заявил Джамалутдинов.

Также он отметил, что в ходе встреч с редакторами СМИ из центральных субъектов России, во время форума в Сочи, обнаружилось, что бюджет большинства изданий складывается из бюджета регионов (порядка 60%) и внебюджетного фонда (около 40%), то есть СМИ и сами способны зарабатывать. Но в Дагестане большинство изданий на 100% финансируются из регионального бюджета.

Также в ходе пресс-конференции были озвучены проблемы потери читателей, особенно среди национальных газет, доставки печатной продукции в муниципалитетах, отсутствие киосков и ряд других вопросов.

Отдельно был поднят вопрос технического состояния здания издательского комплекса. Абдуразак Джамалутдинов рассказал, что сейчас здание переводится на баланс Агентства, после чего станет возможным создание проектно-сметной документации для ремонта здания и выделения средств на ремонт.