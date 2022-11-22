ЗАМАНА - Открытие года поэта Расула Гамзатова пройдет в феврале 2023 года

Открытие года поэта Расула Гамзатова пройдет в феврале 2023 года

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22 ноября, 2022. Вторник 15:54
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Открытие года поэта Расула Гамзатова пройдет в феврале 2023 года
Тему финансового обеспечения Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летнего юбилея народного классика поэзии Дагестана Расула Гамзатова в 2023 году обсудили на собрании сегодня, 22 ноября, под руководством главы кабмина региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.
Открытие года поэта Расула Гамзатова пройдет в феврале 2023 года

Начиная обсуждение, премьер напомнил, что инициатива организации юбилея поэта исходила от Главы Дагестана Сергея Меликова и была поддержана Президентом РФ Владимиром Путиным. Постановление о праздновании в 2023 году юбилея классика подписан президентом в июле минувшего года.

«Владимир Владимирович часто приводит творчество Гамзатова в качестве примера того вклада, который внес Дагестан в российскую культуру. Президент называл поэта прекрасным человеком, примером для подражания не только для дагестанцев, но и для всей России. К проведению юбилея привлечены и федеральные министерства, сформирован оргкомитет по подготовке и организации празднования. Конечно, центром юбилея станет малая родина классика – Дагестан. Также праздничные мероприятия пройдут и в других субъектах, в том числе в Москве», — высказался глава кабмина.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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