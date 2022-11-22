В Дагестане появится представительство ФРиО-Федерации рестораторов и отельеров

Мастера гостеприимства – конкурс для талантливых и инициативных специалистов индустрии гостеприимства, направленный на создание благоприятных условий их развития и кадровое обеспечение туристской отрасли. Глобальная цель – раскрыть туристический потенциал страны и вывести туризм в России на новый уровень. Сефижат Магомедрасулова прокомментировала изданию «Мирмол» итоги программы. «Я, как президент Национальной ассоциации гостеприимства Северного Кавказа, стала единственной участницей деловой программы из Дагестана. Моей целью было встретиться с такими звездами этой сферы как Игорь Бухаров ФРиО, Вадим Мамонтов RussiaDiscovery, Богдан Кондратов «Мастера гостеприимства» и другими гостями, наставниками, экспертами, приданными лидерами индустрии. В рамках моей Национальной Ассоциации гостеприимства активно и плодотворно действует Ассоциация рестораторов, отдельно направление отельеров, гостевые дома, перевозчики, сувенирная продукция, гиды и др. Мы постоянно масштабируемся и выходим, как на федеральный, так и международный уровень. Это будет способствовать развитию туризма и гостеприимства в нашем регионе. Плюс, подобные встречи дают много полезного. Договорились, что в Дагестане будем вместе развивать туризм. Итог – после переговоров с Игорем Бухаровым мы в Дагестане открываем представительство Федерации рестораторов и отельеров под моим руководством», – сообщила Сефижат Магомедрасулова.

