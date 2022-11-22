ЗАМАНА - Рейсы из Москвы в Махачкалу на «Уральских авиалиниях» будут удвоены

Рейсы из Москвы в Махачкалу на «Уральских авиалиниях» будут удвоены

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22 ноября, 2022. Вторник 14:38
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Рейсы из Москвы в Махачкалу на «Уральских авиалиниях» будут удвоены

Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличит частоту рейсов из Москвы в Махачкалу уже с 22 декабря, информирует пресс-служба авиаперевозчика. Рейса будут проводиться два раза в день.

Рейсы из Москвы в Махачкалу на «Уральских авиалиниях» будут удвоены

На данный момент полеты авиаперевозчиком проходят один раз в день.

С 26 декабря рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу вернутся. Самолет будет перевозить пассажиров 3 раза в неделю.

 

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