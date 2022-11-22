Рейсы из Москвы в Махачкалу на «Уральских авиалиниях» будут удвоены

Автор Дарья |||

Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличит частоту рейсов из Москвы в Махачкалу уже с 22 декабря, информирует пресс-служба авиаперевозчика. Рейса будут проводиться два раза в день.