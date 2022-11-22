На данный момент полеты авиаперевозчиком проходят один раз в день.
С 26 декабря рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу вернутся. Самолет будет перевозить пассажиров 3 раза в неделю.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличит частоту рейсов из Москвы в Махачкалу уже с 22 декабря, информирует пресс-служба авиаперевозчика. Рейса будут проводиться два раза в день.
На данный момент полеты авиаперевозчиком проходят один раз в день.
С 26 декабря рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу вернутся. Самолет будет перевозить пассажиров 3 раза в неделю.
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