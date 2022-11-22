Президент РФ подписал закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка

В России с начала января 2023 года появится единое пособие по рождению и воспитанию ребенка, закон об этом подписал президент страны.

Документ появился на официальном сайте правовой информации. Ежемесячную выплату назначат на каждого ребенка в семье до достижения им 17-летнего возраста, а также беременным женщинам.

Право на пособие получат малоимущие россияне при условии, что они постоянно проживают в стране. Для назначения данной выплаты размер среднедушевого дохода в семье на человека не должен превышать прожиточного минимума, установленного в субъекте. При определении величины пособия будет учитываться движимое и недвижимое имущество, доходы в виде процентов по вкладам и иные поступления.