ЗАМАНА - Президент РФ подписал закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка

Президент РФ подписал закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка

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22 ноября, 2022. Вторник 11:15
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Президент РФ подписал закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка

В России с начала января 2023 года появится единое пособие по рождению и воспитанию ребенка, закон об этом подписал президент страны.

Президент РФ подписал закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка

Документ появился на официальном сайте правовой информации. Ежемесячную выплату назначат на каждого ребенка в семье до достижения им 17-летнего возраста, а также беременным женщинам.

Право на пособие получат малоимущие россияне при условии, что они постоянно проживают в стране. Для назначения данной выплаты размер среднедушевого дохода в семье на человека не должен превышать прожиточного минимума, установленного в субъекте. При определении величины пособия будет учитываться движимое и недвижимое имущество, доходы в виде процентов по вкладам и иные поступления.

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