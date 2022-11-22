ЗАМАНА - В России начался девятый Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы»

В России начался девятый Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы»

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22 ноября, 2022. Вторник 09:44
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В России начался девятый Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы»

В России начался ежегодный Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы».

В России начался девятый Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы»

По традиции организаторами мероприятия стали: Союз писателей России, Минобороны, Минпросвещения, Минкультуры РФ, Российская государственная библиотека, Издательский дом «Не секретно».

Конкурс проходит для сохранения и увековечения памяти о проявленной храбрости советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи отечества, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, для воспитания у юного поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-исторического наследия России.

Конкурс проходит в следующих категориях: лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотография и текст песни эпического, исторического и военно-патриотического содержания.

Подробнее информацию можно получить на сайте конкурса.

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