В России начался девятый Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы»

По традиции организаторами мероприятия стали: Союз писателей России, Минобороны, Минпросвещения, Минкультуры РФ, Российская государственная библиотека, Издательский дом «Не секретно».

Конкурс проходит для сохранения и увековечения памяти о проявленной храбрости советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи отечества, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, для воспитания у юного поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-исторического наследия России.

Конкурс проходит в следующих категориях: лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотография и текст песни эпического, исторического и военно-патриотического содержания.

Подробнее информацию можно получить на сайте конкурса.