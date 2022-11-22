ЗАМАНА - Подрядные организации Дагестана направят миллион рублей в фонд помощи «Все вместе»

Подрядные организации Дагестана направят миллион рублей в фонд помощи «Все вместе»

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22 ноября, 2022. Вторник 09:10
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Подрядные организации Дагестана направят миллион рублей в фонд помощи «Все вместе»

В рамках производственного собрания с начальниками подрядных организаций в ГКУ РД «Дагсельхозстрой» был обсужден вопрос оказания финансовой помощи семьям погибших военных, информирует пресс-служба ведомства.

Подрядные организации Дагестана направят миллион рублей в фонд помощи «Все вместе»

Лидер казенного учреждения Гитиномагомед Абдулаев сообщил о сформированном по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова Дагестанском республиканском Фонде «Все вместе» для оказания помощи семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Это дополнительная помощь, которая оказывается сверх, предусмотренных государством способов поддержки.

Для начала было решено обозначить в качестве цели сумму сбора в 1 млн рублей до конца нынешнего года. 

Всем участвующим предпринимателям была выражена благодарность и надежда на последующее сотрудничество.

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