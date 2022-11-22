В Гунибском районе идет ремонт участка автодороги «Махачкала – Буйнакск – Леваши – Верхний Гуниб»

В рамках реализации государственной программы Минтранспорта Дагестана в Гунибском районе проходит ремонт автомобильной дороги «Махачкала – Буйнакск – Леваши – Верхний Гуниб» на участке км 126 – км 132.

Как заявляет пресс-служба министерства, дорога регионального значения обеспечивает транспортные и культурно-экономические связи сел Гунибского и Левашинского районов с Буйнакском и Махачкалой, а также обеспечивает проезд в Махачкалу из горных и предгорных районов в объезд ФАД Р-217 «Кавказ».

«На данный момент на объекте завершились работы по усилению основания дороги, установлены водоотводные трубы. Осуществляются работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Каждый день на объекте используются более 10 единиц спецтехники», – уточняет ведомство.