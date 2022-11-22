В мероприятии также поучаствовали мэр Махачкалы Салман Дадаев, председатель городского собрания депутатов города Марис Ильясов и другие общественные деятели.

Обращаясь к собравшимся, мэр озвучил, что это событие является не только важным, но и долгожданным как для обладателей новых квартир, так и для руководства Махачкалы.

«Мы всей командой приложили много усилий для того, чтобы приблизить этот день. Во взаимодействии с правительством региона была проделана колоссальная работа в части увеличения стоимости квартир. Правительство нас поддержало - увеличило бюджетные возможности для того, чтобы мы могли приобрести эти квартиры.

И, если в 2019 году мы приобретали 42 квартиры, в 2020 году - 40 квартир, то в этом году впервые за всю историю Махачкалы, и в Дагестане такого не было, чтобы разово по данной программе приобреталось 105 квартир.

Это не просто какая-то цифра - 105 сложившихся семей получат квартиры. Причем мне очень приятно сообщить, что не по 33 квадратных метра, как положено по нормативу, а благодаря нашему поставщику квартир, которые эти замечательные дома построил, минимальная площадь квартиры будет составлять от 45 до 55 квадратных метров. Это полноценные хорошие квартиры с ремонтом, газовой плитой, сантехникой.

Доброго вам новоселья, желаю, чтоб очаг этот стал для вас родным и в ваших семьях росли замечательные дети - будущее поколение махачкалинцев», — высказался Дадаев. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.