ЗАМАНА - Сулакский каньон, берег Каспия, Дербент и горы Дагестана в этом году посетило на 70% больше туристов, чем в 2021

Сулакский каньон, берег Каспия, Дербент и горы Дагестана в этом году посетило на 70% больше туристов, чем в 2021

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21 ноября, 2022. Понедельник 16:13
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Сулакский каньон, берег Каспия, Дербент и горы Дагестана в этом году посетило на 70% больше туристов, чем в 2021

Компания «МТС» с помощью геоаналитической площадки GeoEffect сравнила туристические потоки 2022 и 2021 годов. В этом году Дагестан стал направлением, интерес к которому у граждан страны увеличился больше всего. Турпоток в регион вырос на 70% по сравнению с минувшим годом, информирует пресс-служба организации. 

Сулакский каньон, берег Каспия, Дербент и горы Дагестана в этом году посетило на 70% больше туристов, чем в 2021

Чаще всего гости, посещающие регион, приезжали в Махачкалу. В первую очередь это связано с тем, что в региональном центре в большей степени развит гостиничный бизнес и туристы останавливались здесь, осматривали город, после чего направлялись к различным популярным местам Дагестана. Также основными точками притяжения стали Сулакский каньон и Дербент. Летом были популярны пляжи в Карабудахкентском районе, где находятся золотые пески Манаскента, санаторий «Каспий» и различные базы отдыха.  Наибольший интерес в текущем году Дагестан вызвал у жителей Москвы и Московской области (30%), Краснодарского (10%), Ставропольского краев (10%), Чеченской республики (8%) и Санкт-Петербурга (7%). 

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