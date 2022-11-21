Сулакский каньон, берег Каспия, Дербент и горы Дагестана в этом году посетило на 70% больше туристов, чем в 2021

Автор Дарья |||

Компания «МТС» с помощью геоаналитической площадки GeoEffect сравнила туристические потоки 2022 и 2021 годов. В этом году Дагестан стал направлением, интерес к которому у граждан страны увеличился больше всего. Турпоток в регион вырос на 70% по сравнению с минувшим годом, информирует пресс-служба организации.