Дагестанец вышел в финал главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства»

В Саранске состоялся полуфинал нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». На протяжении 3-х дней 115 менеджеров индустрии гостеприимства из разных субъектов России боролись за право попасть в финал. По итогам 39 профессионалов сферы туризма из 22 регионов стали лучшими специалистами, в том числе и Рустам Гамидов из Дагестана.

В рамках испытаний конкурсанты прошли ассессмент деловых и управленческих компетенций, решили 7 отраслевых кейсов по таким направлениям работы: гостиничный бизнес, организация общественного питания, туроператорская, турагентская деятельность, государственное управление и деятельность государственных учреждений, event-индустрия и бизнес-сектор индустрии гостеприимства. Гранд-финал нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства» пройдет в марте будущего года в Перми. От Дагестана поедет Рустам Гамидов. Рустам занимает должность в Муниципальном казенном учреждении «Комитет по спорту, туризму и делам молодежи» администрации города Махачкалы. Он представляет свою малую родину на конкурсе «Мастера гостеприимства» уже в 3 раз.