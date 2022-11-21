Акция ко Всемирному дню памяти жертв ДТП состоялась в Махачкале при участии Минмолодежи

Начиная мероприятие, Камил Саидов поприветствовал собравшихся и рассказал о профилактических мероприятиях, осуществляемых ведомством.

«Организация акции в рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП – это, с одной стороны, возможность вспомнить о погибших и пострадавших, а с другой – обратиться к живым с призывом сохранить свои и чужие жизни, и о том, как важно, чтобы число этих жертв уменьшилось», – высказался он. Кроме того, в рамках акции для юных участников работал детский городок безопасности, в котором ребятам объясняли Правила дорожного движения. Также дети получили подарки от Минмолодежи.