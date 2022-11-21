Известный альтруист Газимагомедов приготовил плов для всех желающих в день празднования Кизлярского района

В день празднования Кизлярского района известный дагестанский благотворитель Газимагомед Газимагомедов угостил вкусным пловом более 500 гостей мероприятия. Все участники праздника смогли не только поесть блюдо, но и насладиться горячим чаем из самовара. Все эти угощения Газимагомедов предоставил за свои средства, информирует издание "Лезги газет".

К приготовлению плова, как рассказал сам Газимагомед, он приступил в 5 утра при ветре до 20 метров в секунду. Для его приготовления он использовал больше 30 кг мяса, столько же моркови и лука, больше 35 кг риса, примерно 10 литров масла, нут и перец.

«Необходимо было успеть приготовить плов до завершения официальной части мероприятия. Когда готовишь громадные казаны при сильном ветре, то беспокоишься за плов, но он, судя по отзывам, получился вкусным. Когда готовишь еду ради Всевышнего, искренне желая сделать добро, принести людям радость с добрым сердцем, то плов непременно получается вкусным»,- высказывается Газимагомед.