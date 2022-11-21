ЗАМАНА - Известный альтруист Газимагомедов приготовил плов для всех желающих в день празднования Кизлярского района

Известный альтруист Газимагомедов приготовил плов для всех желающих в день празднования Кизлярского района

Автор
21 ноября, 2022. Понедельник 10:12
||||
Известный альтруист Газимагомедов приготовил плов для всех желающих в день празднования Кизлярского района Известный альтруист Газимагомедов приготовил плов для всех желающих в день празднования Кизлярского района

В день празднования Кизлярского района известный дагестанский благотворитель Газимагомед Газимагомедов угостил вкусным пловом более 500 гостей мероприятия. Все участники праздника смогли не только поесть блюдо, но и насладиться горячим чаем из самовара. Все эти угощения Газимагомедов предоставил за свои средства, информирует издание "Лезги газет".

Известный альтруист Газимагомедов приготовил плов для всех желающих в день празднования Кизлярского района

К приготовлению плова, как рассказал сам Газимагомед, он приступил в 5 утра при ветре до 20 метров в секунду. Для его приготовления он использовал больше 30 кг мяса, столько же моркови и лука, больше 35 кг риса, примерно 10 литров масла, нут и перец.

«Необходимо было успеть приготовить плов до завершения официальной части мероприятия. Когда готовишь громадные казаны при сильном ветре, то беспокоишься за плов, но он, судя по отзывам, получился вкусным. Когда готовишь еду ради Всевышнего, искренне желая сделать добро, принести людям радость с добрым сердцем, то плов непременно получается вкусным»,- высказывается Газимагомед.

Прочитано 21 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top