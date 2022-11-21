К приготовлению плова, как рассказал сам Газимагомед, он приступил в 5 утра при ветре до 20 метров в секунду. Для его приготовления он использовал больше 30 кг мяса, столько же моркови и лука, больше 35 кг риса, примерно 10 литров масла, нут и перец.
«Необходимо было успеть приготовить плов до завершения официальной части мероприятия. Когда готовишь громадные казаны при сильном ветре, то беспокоишься за плов, но он, судя по отзывам, получился вкусным. Когда готовишь еду ради Всевышнего, искренне желая сделать добро, принести людям радость с добрым сердцем, то плов непременно получается вкусным»,- высказывается Газимагомед.