Глава Дагестана принял участие в праздновании 300-летнего юбилея Каспийской флотилии

Вчера, 20 ноября, одно из старейших объединений Военно-морского флота России отметило день рождения - 300 лет со дня открытия Каспийской флотилии.

Учитывая, что в 2018 году руководство России приняло стратегическое решение о перебазировании Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан, было решено праздновать трехсотлетний юбилей сразу в двух субъектах.

Утро в Каспийске стартовало с торжественного построения личного состава и поднятия флага. Поздравить моряков с важным событием прибыл руководитель республики Сергей Меликов.

Дата эта, озвучил Меликов, поистине историческая. В ноябре 1722 года около сотни кораблей, участвовавших в персидском походе Петра Великого, стали основой тогда еще юной флотилии, которой была уготована длительная, полная подвигов и свершений судьба.

«Многие великие флотоводцы, бесстрашные командиры и матросы, закаленные штормами, были поистине стальными людьми, презирающими смерть и наводившими своим бесстрашием ужас на врага. Самоотверженно сражаясь на море и на суше, они отдавали жизнь за свободу и независимость великой страны и ее народа», — высказался руководитель республики.



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