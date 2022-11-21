ЗАМАНА - В Сергокалинском районе Дагестана стартовало строительство цеха по переработке плодов и ягод

В Сергокалинском районе Дагестана стартовало строительство цеха по переработке плодов и ягод

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21 ноября, 2022. Понедельник 08:21
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В Сергокалинском районе Дагестана стартовало строительство цеха по переработке плодов и ягод

В селе Аймаумахи Сергокалинского района Дагестана стартовало возведение завода по переработке плодов и ягод, информирует Минсельхоза региона.

В Сергокалинском районе Дагестана стартовало строительство цеха по переработке плодов и ягод

Начальник цеха Руслан Гамидов озвучил, что планирует начать работу предприятия уже в будущем году: «Оборудование выбрано, есть соответствующие договоренности с поставщиками. Более того – уже определены точки продажи готовых товаров».  Как заявил первый заместитель руководителя Минсельхоза республики Шарип Шарипов, этот проект – один из немногих в условиях нагорного Дагестана. Субъекту нужны такие проекты, их должны быть десятки, учитывая, что садоводство по традиции развивалось у нас в регионе в горной местности. Также Шарипов озвучил, что в Сергокалинском районе находятся более 370 гектаров плодовых насаждений.

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