В Сергокалинском районе Дагестана стартовало строительство цеха по переработке плодов и ягод

Начальник цеха Руслан Гамидов озвучил, что планирует начать работу предприятия уже в будущем году: «Оборудование выбрано, есть соответствующие договоренности с поставщиками. Более того – уже определены точки продажи готовых товаров». Как заявил первый заместитель руководителя Минсельхоза республики Шарип Шарипов, этот проект – один из немногих в условиях нагорного Дагестана. Субъекту нужны такие проекты, их должны быть десятки, учитывая, что садоводство по традиции развивалось у нас в регионе в горной местности. Также Шарипов озвучил, что в Сергокалинском районе находятся более 370 гектаров плодовых насаждений.