Сергей Меликов лично поздравил боксеров Альберта Батыргазиева и Муслима Гаджимагомедова с прекрасными спортивными успехами

Глава Дагестана провел встречу с боксёрами из региона Альбертом Батыргазиевым и Муслимом Гаджимагомедовым. Меликов решил их лично поздравить с успехами в спорте.

Альберт Батыргазиев чуть больше недели назад на турнире в Москве одержал победу единогласным решением судей в бою с гражданином Панамы Рикардо Нуньесом. Это 7-я победа дагестанца в карьере на профессиональном ринге, неудач у него нет. Батыргазиев является олимпийским чемпионом Игр в Токио и четырёхкратным чемпионом России в любителях.

В октябре высокого результата добился и Муслим Гаджимагомедов – на чемпионате России по боксу в Чите он выиграл золото. Гаджимагомедов также является триумфатором престижных соревнований – он становился серебряным призёром Олимпиады в Токио и чемпионом мира.

Руководитель республики поздравил дагестанцев с победами, которыми гордится вся малая родина, и пожелал им достичь новых вершин.

«Мы решили отметить ваши успехи Почётными грамотами Минспорта Дагестана. А также хотим вам передать дагестанскую продукцию, дабы вы прекрасно питались и набирались сил перед следующими сражениями», – высказался Меликов.