В Дагестане завершился капремонт автомобильной дороги Хебда – Кахиб

«Дорога обеспечивает транспортные и культурно-экономические связи нескольких сел и поселков Шамильского района с районным центром села Хебда и опорной сетью дорог региона, с выходом на автодорогу «Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал». Также дорога крайне востребована туристами, так как старинные башенные комплексы, находящиеся в селах Кахиб и Гоор, одни из самых популярных мест у гостей и жителей республики», — уточняет пресс-служба. Завершение работ с вводом в эксплуатацию 6,6 км, согласно государственному договору, пройдёт 30 ноября, работники осуществили все работы на месяц раньше.