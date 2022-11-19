ЗАМАНА - В Дагестане завершился капремонт автомобильной дороги Хебда – Кахиб

В Дагестане завершился капремонт автомобильной дороги Хебда – Кахиб

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19 ноября, 2022. Суббота 01:16
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В Дагестане завершился капремонт автомобильной дороги Хебда – Кахиб

В рамках реализации госпрограммы Минтранспорта Дагестана в Шамильском районе завершился капремонт автодороги «Хебда – Кахиб» на участке км 0 – км 6, информирует пресс-служба ведомства. 

В Дагестане завершился капремонт автомобильной дороги Хебда – Кахиб

«Дорога обеспечивает транспортные и культурно-экономические связи нескольких сел и поселков Шамильского района с районным центром села Хебда и опорной сетью дорог региона, с выходом на автодорогу «Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал». Также дорога крайне востребована туристами, так как старинные башенные комплексы, находящиеся в селах Кахиб и Гоор, одни из самых популярных мест у гостей и жителей республики», — уточняет пресс-служба. Завершение работ с вводом в эксплуатацию 6,6 км, согласно государственному договору, пройдёт 30 ноября, работники осуществили все работы на месяц раньше.

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