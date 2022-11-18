ЗАМАНА - Более 900 дагестанских школ приняли участие в отборочном этапе конкурса «Золотые правила нравственности»

Более 900 дагестанских школ приняли участие в отборочном этапе конкурса «Золотые правила нравственности»

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18 ноября, 2022. Пятница 15:47
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Более 900 дагестанских школ приняли участие в отборочном этапе конкурса «Золотые правила нравственности»

Более 900 школ и 20 000 подростков из Дагестана поучаствовали в отборочном этапе конкурса «Золотые правила нравственности», информирует пресс-служба Дагестанского гуманитарного института.

Более 900 дагестанских школ приняли участие в отборочном этапе конкурса «Золотые правила нравственности»

Уточняют, что география конкурса охватывает почти все районы и города республики: Махачкалу, Избербаш, Каспийск, Ахтынский, Гумбетовский, Магарамкентский, Гунибский, Ботлихский, Агульский, Сулейман-Стальский, Кулинский, Левашинский, Хунзахский и другие населенные пункты региона.

«Организаторы контролировали соблюдение максимальной честности и прозрачности. Учителя отмечают, что конкурс и процесс подготовки к нему внёс значительный вклад в формирование высоких нравственных ценностей у ребят», – сообщает пресс-служба университета.

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