Более 900 дагестанских школ приняли участие в отборочном этапе конкурса «Золотые правила нравственности»

Более 900 школ и 20 000 подростков из Дагестана поучаствовали в отборочном этапе конкурса «Золотые правила нравственности», информирует пресс-служба Дагестанского гуманитарного института.

Уточняют, что география конкурса охватывает почти все районы и города республики: Махачкалу, Избербаш, Каспийск, Ахтынский, Гумбетовский, Магарамкентский, Гунибский, Ботлихский, Агульский, Сулейман-Стальский, Кулинский, Левашинский, Хунзахский и другие населенные пункты региона.

«Организаторы контролировали соблюдение максимальной честности и прозрачности. Учителя отмечают, что конкурс и процесс подготовки к нему внёс значительный вклад в формирование высоких нравственных ценностей у ребят», – сообщает пресс-служба университета.