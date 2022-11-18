ЗАМАНА - Компания «Россети Северный Кавказ» информирует махачкалинцев о плановых отключениях электричества

Компания «Россети Северный Кавказ» информирует махачкалинцев о плановых отключениях электричества

Автор
18 ноября, 2022. Пятница 14:51
|||
Компания «Россети Северный Кавказ» информирует махачкалинцев о плановых отключениях электричества

Филиал «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» информирует о том, что в связи с осуществлением технических работ на подстанции 110 кВ 22 ноября с 10:00 до 16:00 ожидаются плановые отключения электричества в разных районах Махачкалы.

Компания «Россети Северный Кавказ» информирует махачкалинцев о плановых отключениях электричества

Как заявляет энергокомпания, ремонтироваться будет один силовой трансформатор, а нагрузку переведут на второй. Дабы обеспечить работу трансформатора в пределах допустимой мощности, исключить повреждения оборудования и предотвратить потенциальные технологические нарушения, специалисты в указанный день введут ограничение режима потребления электричества по таким районам города: кварталы – Пальмира, Ак-Гель, Восход, Золотая осень, Связист, Заря Востока, Маяк, Мелиоратор, Дружба, Труд, Мичурина, Спутник, Талгинка, Турист, Дагнефть, Перестройка, ТЗБ, Ипподром, Тюльпан, Мотор, Ветеран; микрорайон животноводов, часть посёлка Н. Хушет (со стороны новой Каспийской трассы).

Прочитано 24 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top