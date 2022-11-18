Компания «Россети Северный Кавказ» информирует махачкалинцев о плановых отключениях электричества

Филиал «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» информирует о том, что в связи с осуществлением технических работ на подстанции 110 кВ 22 ноября с 10:00 до 16:00 ожидаются плановые отключения электричества в разных районах Махачкалы.

Как заявляет энергокомпания, ремонтироваться будет один силовой трансформатор, а нагрузку переведут на второй. Дабы обеспечить работу трансформатора в пределах допустимой мощности, исключить повреждения оборудования и предотвратить потенциальные технологические нарушения, специалисты в указанный день введут ограничение режима потребления электричества по таким районам города: кварталы – Пальмира, Ак-Гель, Восход, Золотая осень, Связист, Заря Востока, Маяк, Мелиоратор, Дружба, Труд, Мичурина, Спутник, Талгинка, Турист, Дагнефть, Перестройка, ТЗБ, Ипподром, Тюльпан, Мотор, Ветеран; микрорайон животноводов, часть посёлка Н. Хушет (со стороны новой Каспийской трассы).