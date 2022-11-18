ЗАМАНА - В Дагестане появится центр генных дерматозов

В Дагестане появится центр генных дерматозов

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18 ноября, 2022. Пятница 14:22
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В Дагестане появится центр генных дерматозов

Договор об открытии регионального Центра генных дерматозов (ЦГД) принят 17 ноября этого года в Дагестане руководителем Минздрава региона Татьяной Беляевой и начальницей благотворительного фонда «Дети-бабочки» Аленой Куратовой.

В Дагестане появится центр генных дерматозов

Республиканские Центры генных дерматозов – еще один шаг в выстраивании системы поддержки детей с наследственными заболеваниями кожи на государственном уровне, которую ведет фонд “Дети-бабочки” уже 11 лет в России и СНГ.   В республиканских ЦГД граждане смогут получать квалифицированную помощь мультидисциплинарной команды медиков по ОМС. Причем речь идет не только о несовершеннолетних с редкими болезнями, такими как буллезный эпидермолиз и ихтиоз, но и о гораздо более частых дерматозах – атопическом дерматите, псориазе и так далее. В Дагестане таких пациентов наблюдается более 7 тысяч человек. Подробнее материал можно прочитать на сайте Минздрава Дагестана.

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