Примерно 350 млн рублей собрал фонд «Все вместе»

С весны этого года в республике функционирует Дагестанский региональный социальный фонд «Все вместе», оказывающий поддержку семьям военнослужащих — участников специальной военной операции. О промежуточных итогах его работы в четверг рассказали директор фонда Селимхан Мирзеханов и заместитель министра труда республики Абдулкерим Абдуллаев.

Начало

Дагестанский региональный социальный фонд «Все вместе» был основан в апреле этого года по инициативе главы республики Сергея Меликова.

Его задача – оказание, помимо господдержки, дополнительной помощи семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.

Фонд также перечисляет единовременные средства мобилизованным дагестанцам (также помимо федеральных выплат).

Фонд действует в тесном сотрудничестве с региональным минтрудом.

Финансы

Первым поступлением в фонд стали 50 миллионов рублей, перечисленные республиканским правительством.

В дальнейшем сумма правительственных поступлений доросла до 150 миллионов, а еще около 200 миллионов поступили из частных источников. К примеру, такие организации, как «Главный Сулак» или агрохолдинг «Кизлярский мясокомбинат», перечислили по 5-10 миллионов рублей.

А директор астраханского морского порта Камалдин Пашаев (он является уроженцем Ахтынского района Дагестана) перечислил 20 миллионов рублей.

Большая часть собранных средств уже отправлена фондом по назначению.

Фонд не практикует запросы о выделении средств, не обращаясь ни к кому ни в письменной, ни в устной форме.

Семья погибшего военнослужащего получает 1 млн 250 тыс. рублей. Семьи мобилизованных получают единовременную выплату в 100 тыс. рублей.

(Еще раз: речь идет только о республиканских выплатах – не считая федеральных.)

На сегодня поступило около 2600 заявок, примерно 2300 из них удовлетворены. Оставшиеся 300 не отклонены, они находятся на стадии рассмотрения.

Получатели

Ими являются вдова погибшего, его несовершеннолетние дети и его родители.

Что касается мобилизованных военнослужащих, то для того, чтобы человек рассматривался в этом статусе, необходимо его зачисление в войска.

(Самого факта призыва недостаточно, ведь он, к примеру, по медицинским основаниям потом может быть возвращен домой.

Такой факт, кстати, и имел место с несколькими мобилизованными из одного из районов республики: они были возвращены – соответственно, в этом случае речь о выплате не идет.)

Есть отдельные попытки получить средства со стороны лиц, которые не входят в перечень тех, кто может претендовать на них. К примеру, женщина заявляет, что она была опекуном военнослужащего, пока он рос, при этом она… лет на пять младше него.

Конечно же, все заявки внимательно рассматриваются, документы изучаются.

Военнослужащие, получившие ранение в ходе специальной военной операции, получателями республиканских средств в Дагестане не являются.

При этом есть регионы (к примеру, Татарстан), где такая региональная финансовая поддержка оказывается и получившим ранение военнослужащим.

Иная помощь

Поддержка семей военнослужащих не ограничивается финансовыми выплатами.

За каждой такой семьей закреплен социальный работник («семейный помощник»). Они оказывают родственникам погибшего самую различную помощь – психологическую и не только.

К примеру, порой родные погибшего так потрясены горем, что не могут разобраться со сбором необходимых документов (которые нужно предоставить для получения выплат). И упомянутые социальные работники берут на себя эту проблему.

Дети военнослужащих пользуются квотами при поступлении в вузы, при зачислении в детсады. На местном уровне помощь семьям оказывают и муниципалитеты. (Директор фонда Селимхан Мирзеханов уточнил, что он не станет называть конкретных глав городов и районов, но благодарен всем, кто оказывает такую поддержку.)

Как известно, в сентябре этого года Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников СВО. Что касается кредитных обязательств членов семьи мобилизованного — а это не только потребительские кредиты, но и ипотека, — то в этом случае также будут распространяться те же условия «кредитных каникул».

Также было принято решение, что в случае гибели мобилизованного кредиты будут просто списываться.

Контроль

Он носит плотный регулярный характер.

Фонд ежедневно отчитывается перед главой минтруда, который, в свою очередь, еженедельно докладывает главе республики.

О директоре фонда

Селимхан Мирзеханов – уроженец села Ичин Сулейман-Стальского района.

Выпускник исторического факультета ДГУ и школы КГБ в Минске, он работал в органах госбезопасности, в оперативно-разыскном отделе Дагестанской таможни, помощником депутата Государственной думы, заместителем руководителя республиканского управления Росреестра, а затем руководил инвестиционными проектами.

Весной этого года откликнулся на предложение своего друга (главы минтруда Дагестана) и возглавил фонд «Все вместе».