Начало
Дагестанский региональный социальный фонд «Все вместе» был основан в апреле этого года по инициативе главы республики Сергея Меликова.
Его задача – оказание, помимо господдержки, дополнительной помощи семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.
Фонд также перечисляет единовременные средства мобилизованным дагестанцам (также помимо федеральных выплат).
Фонд действует в тесном сотрудничестве с региональным минтрудом.
Финансы
Первым поступлением в фонд стали 50 миллионов рублей, перечисленные республиканским правительством.
В дальнейшем сумма правительственных поступлений доросла до 150 миллионов, а еще около 200 миллионов поступили из частных источников. К примеру, такие организации, как «Главный Сулак» или агрохолдинг «Кизлярский мясокомбинат», перечислили по 5-10 миллионов рублей.
А директор астраханского морского порта Камалдин Пашаев (он является уроженцем Ахтынского района Дагестана) перечислил 20 миллионов рублей.
Большая часть собранных средств уже отправлена фондом по назначению.
Фонд не практикует запросы о выделении средств, не обращаясь ни к кому ни в письменной, ни в устной форме.
Семья погибшего военнослужащего получает 1 млн 250 тыс. рублей. Семьи мобилизованных получают единовременную выплату в 100 тыс. рублей.
(Еще раз: речь идет только о республиканских выплатах – не считая федеральных.)
На сегодня поступило около 2600 заявок, примерно 2300 из них удовлетворены. Оставшиеся 300 не отклонены, они находятся на стадии рассмотрения.
Получатели
Ими являются вдова погибшего, его несовершеннолетние дети и его родители.
Что касается мобилизованных военнослужащих, то для того, чтобы человек рассматривался в этом статусе, необходимо его зачисление в войска.
(Самого факта призыва недостаточно, ведь он, к примеру, по медицинским основаниям потом может быть возвращен домой.
Такой факт, кстати, и имел место с несколькими мобилизованными из одного из районов республики: они были возвращены – соответственно, в этом случае речь о выплате не идет.)
Есть отдельные попытки получить средства со стороны лиц, которые не входят в перечень тех, кто может претендовать на них. К примеру, женщина заявляет, что она была опекуном военнослужащего, пока он рос, при этом она… лет на пять младше него.
Конечно же, все заявки внимательно рассматриваются, документы изучаются.
Военнослужащие, получившие ранение в ходе специальной военной операции, получателями республиканских средств в Дагестане не являются.
При этом есть регионы (к примеру, Татарстан), где такая региональная финансовая поддержка оказывается и получившим ранение военнослужащим.
Иная помощь
Поддержка семей военнослужащих не ограничивается финансовыми выплатами.
За каждой такой семьей закреплен социальный работник («семейный помощник»). Они оказывают родственникам погибшего самую различную помощь – психологическую и не только.
К примеру, порой родные погибшего так потрясены горем, что не могут разобраться со сбором необходимых документов (которые нужно предоставить для получения выплат). И упомянутые социальные работники берут на себя эту проблему.
Дети военнослужащих пользуются квотами при поступлении в вузы, при зачислении в детсады. На местном уровне помощь семьям оказывают и муниципалитеты. (Директор фонда Селимхан Мирзеханов уточнил, что он не станет называть конкретных глав городов и районов, но благодарен всем, кто оказывает такую поддержку.)
Как известно, в сентябре этого года Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников СВО. Что касается кредитных обязательств членов семьи мобилизованного — а это не только потребительские кредиты, но и ипотека, — то в этом случае также будут распространяться те же условия «кредитных каникул».
Также было принято решение, что в случае гибели мобилизованного кредиты будут просто списываться.
Контроль
Он носит плотный регулярный характер.
Фонд ежедневно отчитывается перед главой минтруда, который, в свою очередь, еженедельно докладывает главе республики.
О директоре фонда
Селимхан Мирзеханов – уроженец села Ичин Сулейман-Стальского района.
Выпускник исторического факультета ДГУ и школы КГБ в Минске, он работал в органах госбезопасности, в оперативно-разыскном отделе Дагестанской таможни, помощником депутата Государственной думы, заместителем руководителя республиканского управления Росреестра, а затем руководил инвестиционными проектами.
Весной этого года откликнулся на предложение своего друга (главы минтруда Дагестана) и возглавил фонд «Все вместе».