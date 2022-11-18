К 100-летнему юбилею Дагвино. Герой социалистического труда Гюльбоор Давыдова

В 1928 году, когда в селе был образован колхоз «Новая жизнь», Гюльбоор в него не приняли, считая, что женщина не может работать наравне с мужчинами. Тогда она собрала 14 вдов-батрачек и организовала женский колхоз, которому сами же горянки дали название «Красная батрачка», а председателем избрали Давыдову. Женский колхоз завершил весенний сев, подготовил почву для бахчевых культур, да и урожайность у них оказалась выше, чем в мужской сельхозартели. В последующем оба эти колхоза слились в одно крупное хозяйство. Позднее Гюльбоор с детьми переехала в город Дербент, вступила в колхоз имени Кагановича. Со временем стала специалистом-виноградарем высокого класса. Звено, возглавляемое Давыдовой, было самым образцовым не только в своём колхозе, но и во всём районе. Она уделяла огромное внимание организации труда в звене, а самое главное – подбору сортов. На 12 гектарах, закрепленных за звеном, она методом «Люгенде» – отводок, размножала такие местные районированные сорта, как Нарма, Гюляби, Хайтаги, тут же уделяла внимание клонам этих сортов, каждый из них имел свой клон. Зная агротехнику винограда, проводя тщательную апробацию каждого куста, она добивалась высоких урожаев. За опытом работы в получении высоких устойчивых и урожаев винограда к ней приезжали из других краёв и областей. Все военные годы работала звеньевой. Проводила на войну двух сыновей, которые погибли в боях с врагом. Ей предлагали пост председателя колхоза, но она отказалась: «Моё дело – выращивать виноград». Организовала женсовет и возглавляла его. Вечерами собирала женщин, целой бригадой они вязали для фронта тёплые носки. Наравне с теми, кто воевал, Гюльбоор была награждена медалью «За оборону Кавказа». В первые послевоенные годы правильно проведённые агротехнические мероприятия дали свои положительные результаты, было получено с каждого гектара в среднем более десяти тонн винограда. Так, в 1948 году её звено на участке 3,7 гектара получило урожай винограда 197,3 центнера с гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля 1949 года за получение высоких урожаев винограда в 1948 году при выполнении колхозами обязательных поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работу МТС в 1948 году и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего сева 1949 года Гульбоор Давыдовой присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Единственная женщина из горских евреев, удостоенная этого высокого звания. Вскоре колхоз Кагановича был объединён с другими хозяйствами в новый колхоз, получивший название «Путь к коммунизму». Гульбоор Давыдова продолжала трудиться в этом колхозе до выхода на пенсию. Была участницей многих сельскохозяйственных выставок, проводившихся в Москве. Неоднократно избиралась депутатом Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР, депутатом местного Совета народных депутатов. Жила в городе Дербенте. Скончалась 9 июня 1983 года. На надгробном камне поместили фотографии двух её сыновей и сделали надпись: «Матери, не дождавшейся с войны своих сыновей». Награждена орденом Ленина (27.07.1949), медалями. Её именем названа улица в городе Дербенте. Колхоз, где она работала многие годы, переименован в её честь, сейчас это агрофирма имени Гюльбоор Давыдовой.