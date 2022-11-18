Концессии по строительству предприятий по переработке ТКО в Дагестане стартуют в 2022 году

Первые концессии по возведению объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) стартуют уже в 2022 году в Дагестане и Архангельской области. Об этом проинформировала вице-премьер России Виктория Абрамченко в своих соцсетях.

«Правительство начнет первые концессии по строительству объектов твердых коммунальных отходов уже в нынешнем году. Пилотными регионами станут Дагестан и Архангельская область. Субъекты с успехом прошли отбор заявок на финансирование в рамках национального проекта "Экология"», – написала Абрамченко.

Так, концессионными соглашениями предусматривается возведение трех комплексов в городах Махачкала, Дербент и Хасавюрт. Строительство организаций завершится в конце 2024 года. Абрамченко добавила, что это поможет республике полностью закрыть потребности региона в инфраструктуре по сортировке отходов. Таким образом Дагестану удастся досрочно, задолго до 2030 года, достигнуть показателя национальной цели (100 процентная сортировка ТКО), установленного президентом России.