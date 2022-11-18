Дагпечать обновила свои газетные киоски в Махачкале

В мероприятии поучаствовали начальник Агентства информации и печати Дагестана Абдуразак Джамалутдинов и глава «Дагпечати» Юсуп Хайдаков, разрезавшие красную ленту.

Отныне газетный киоск представляет собой торговый павильон с удобной входной зоной и расположением витрин. В новом формате можно купить не только газеты или журналы, но и книги популярных писателей, сувениры, мягкие игрушки, подарки и развивающие игры, а также сделать себе горячий кофе.

В рамках открытия добровольцы раздали горожанам на улице газеты региональных и национальных изданий, журналы, а также угостили их выпечкой.