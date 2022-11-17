Мероприятие проходит в технопарке «Кванториум» и в Дагестанском институте развития образования. В рамках него будут отобраны лучшие научные работы учеников школ республики, которые им необходимо защитить перед авторитетным жюри.
В состав жюри вошли преподаватели лучших университетов и лицеев региона, представители Минобрнауки РД, ДИРО, Научно-исследовательского института педагогики А.А. Тахо-Годи и другие.
Победители республиканского этапа будут представлять Дагестан на федеральном этапе. Федеральный-окружной форум «Шаг в будущее» проходит с 1 по 26 ноября.
В Махачкале стартовала конференция молодых исследователей «Шаг в будущее»
- Автор Дарья
- 17 ноября, 2022. Четверг 16:44
Сегодня, 17 ноября, в Махачкале сразу на двух платформах стартовала XXVIII научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее».
Мероприятие проходит в технопарке «Кванториум» и в Дагестанском институте развития образования. В рамках него будут отобраны лучшие научные работы учеников школ республики, которые им необходимо защитить перед авторитетным жюри.
В состав жюри вошли преподаватели лучших университетов и лицеев региона, представители Минобрнауки РД, ДИРО, Научно-исследовательского института педагогики А.А. Тахо-Годи и другие.
Победители республиканского этапа будут представлять Дагестан на федеральном этапе. Федеральный-окружной форум «Шаг в будущее» проходит с 1 по 26 ноября.
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