Как сообщил глава республики, благодаря этому уже до конца 2024 года в Дагестане будут отстроены 3 мусоросортировочных комплекса:
– на 500 тысяч тонн – в Карабудахкентском районе;
– на 200 тысяч тонн – в Дербентском районе.
Дагестан – один из двух пилотных субъектов, которые с успехом прошли отбор заявок на софинансирование в рамках национального проекта «Экология». В 2022-2024 годах регион получит 6,5 млрд рублей. Об этом проинформировал Сергей Меликов в своих соцсетях.
Как сообщил глава республики, благодаря этому уже до конца 2024 года в Дагестане будут отстроены 3 мусоросортировочных комплекса:
– на 500 тысяч тонн – в Карабудахкентском районе;
– на 200 тысяч тонн – в Дербентском районе.
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