До конца 2024 года в Дагестане появятся 3 мусоросортировочных комплекса

Дагестан – один из двух пилотных субъектов, которые с успехом прошли отбор заявок на софинансирование в рамках национального проекта «Экология». В 2022-2024 годах регион получит 6,5 млрд рублей. Об этом проинформировал Сергей Меликов в своих соцсетях.

Как сообщил глава республики, благодаря этому уже до конца 2024 года в Дагестане будут отстроены 3 мусоросортировочных комплекса:

– на 250 тысяч тонн в год – в Хасавюртовском районе;

– на 500 тысяч тонн – в Карабудахкентском районе;

– на 200 тысяч тонн – в Дербентском районе.