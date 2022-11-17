ЗАМАНА - До конца 2024 года в Дагестане появятся 3 мусоросортировочных комплекса

До конца 2024 года в Дагестане появятся 3 мусоросортировочных комплекса

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17 ноября, 2022. Четверг 14:52
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До конца 2024 года в Дагестане появятся 3 мусоросортировочных комплекса

Дагестан – один из двух пилотных субъектов, которые с успехом прошли отбор заявок на софинансирование в рамках национального проекта «Экология». В 2022-2024 годах регион получит 6,5 млрд рублей. Об этом проинформировал Сергей Меликов в своих соцсетях.

До конца 2024 года в Дагестане появятся 3 мусоросортировочных комплекса

Как сообщил глава республики, благодаря этому уже до конца 2024 года в Дагестане будут отстроены 3 мусоросортировочных комплекса:

на 250 тысяч тонн в год – в Хасавюртовском районе;

на 500 тысяч тонн – в Карабудахкентском районе;

на 200 тысяч тонн – в Дербентском районе.

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