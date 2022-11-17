ЗАМАНА - Акватория Каспийского моря в Дагестане очищена от затонувшего плавсредства

Акватория Каспийского моря в Дагестане очищена от затонувшего плавсредства

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17 ноября, 2022. Четверг 14:14
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Акватория Каспийского моря в Дагестане очищена от затонувшего плавсредства

Благодаря работе природоохранной прокуратуры акватория Каспийского моря очищена от затопленного судна, информирует пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Акватория Каспийского моря в Дагестане очищена от затонувшего плавсредства

По сведениям ведомства, Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура осуществила проверку исполнения законодательства об охране вод. В результате было выявлено, что в акватории Каспийского моря в районе причала №6 нефтяной гавани морского порта «Махачкала» пребывает затопленное судно – земснаряд «Балтийская», длиной более 68 м, шириной 14 м, который загрязняет окружающую среду. «В целях ликвидации нарушений закона природоохранным прокурором главе хозяйствующего субъекта – собственнику земснаряда – было внесено представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования компания подняла земснаряд, акватория водного объекта очистилась», – уточнили в надзорном органе.

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