Акватория Каспийского моря в Дагестане очищена от затонувшего плавсредства

По сведениям ведомства, Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура осуществила проверку исполнения законодательства об охране вод. В результате было выявлено, что в акватории Каспийского моря в районе причала №6 нефтяной гавани морского порта «Махачкала» пребывает затопленное судно – земснаряд «Балтийская», длиной более 68 м, шириной 14 м, который загрязняет окружающую среду. «В целях ликвидации нарушений закона природоохранным прокурором главе хозяйствующего субъекта – собственнику земснаряда – было внесено представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования компания подняла земснаряд, акватория водного объекта очистилась», – уточнили в надзорном органе.