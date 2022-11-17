ЗАМАНА - Более 53 млн рублей долгов взыскали с дагестанских водителей за 2022 год

Более 53 млн рублей долгов взыскали с дагестанских водителей за 2022 год

Автор
17 ноября, 2022. Четверг 13:51
|||
Более 53 млн рублей долгов взыскали с дагестанских водителей за 2022 год

Совместные рейды судебных приставов и работников ГИБДД являются эффективной мерой по взысканию задолженностей. Так, за текущий год с водителей взыскано более 53 миллионов рублей задолженности по исполнительным производствам.

Более 53 млн рублей долгов взыскали с дагестанских водителей за 2022 год

Как заявила пресс-служба УФССП по республике, между службой судебных приставов и Госавтоинспекцией региона работает договор о совместных рейдовых мероприятиях по повышению эффективности деятельности по взысканию задолженностей. Подобные рейды организуются регулярно и имеют положительные показатели. «16 ноября текущего года состоялись очередные рейдовые мероприятия с использованием передвижного комплекса “Автоураган МС”. Программа выявляет в потоке машин номер автомобиля должника и оповещает об этом. Работник ГИБДД останавливает автотранспорт, а судебные приставы информируют водителя о задолженности, при необходимости накладывают арест на автотранспорт», – сообщает ведомство.

Прочитано 41 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top