Более 53 млн рублей долгов взыскали с дагестанских водителей за 2022 год

Совместные рейды судебных приставов и работников ГИБДД являются эффективной мерой по взысканию задолженностей. Так, за текущий год с водителей взыскано более 53 миллионов рублей задолженности по исполнительным производствам.

Как заявила пресс-служба УФССП по республике, между службой судебных приставов и Госавтоинспекцией региона работает договор о совместных рейдовых мероприятиях по повышению эффективности деятельности по взысканию задолженностей. Подобные рейды организуются регулярно и имеют положительные показатели. «16 ноября текущего года состоялись очередные рейдовые мероприятия с использованием передвижного комплекса “Автоураган МС”. Программа выявляет в потоке машин номер автомобиля должника и оповещает об этом. Работник ГИБДД останавливает автотранспорт, а судебные приставы информируют водителя о задолженности, при необходимости накладывают арест на автотранспорт», – сообщает ведомство.