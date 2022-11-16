ЗАМАНА - Сергей Меликов ознакомился с ходом строительства дербентского Дворца спорта

Сергей Меликов ознакомился с ходом строительства дербентского Дворца спорта

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16 ноября, 2022. Среда 15:51
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Сергей Меликов ознакомился с ходом строительства дербентского Дворца спорта

Руководитель Дагестана Сергей Меликов ознакомился с ходом строительства Дворца спорта в Дербенте. Об этом информирует телеграм-канал Администрации Главы РД.

Сергей Меликов ознакомился с ходом строительства дербентского Дворца спорта

Дворец станет многофункциональным объектом с функциями конгресс-холла. На трех этажах с подземным паркингом на 150 мест будет построена спортивная арена на 2500 мест, бассейн и конференц-залы, гостиничные номера и ресторан. Возведение объекта предусмотрено планом мероприятий по комплексному развитию Дербента до 2025 года. Здание в данный момент готово на 25%.

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