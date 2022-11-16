Дворец станет многофункциональным объектом с функциями конгресс-холла. На трех этажах с подземным паркингом на 150 мест будет построена спортивная арена на 2500 мест, бассейн и конференц-залы, гостиничные номера и ресторан. Возведение объекта предусмотрено планом мероприятий по комплексному развитию Дербента до 2025 года. Здание в данный момент готово на 25%.
Сергей Меликов ознакомился с ходом строительства дербентского Дворца спорта
- Автор Дарья
- 16 ноября, 2022. Среда 15:51
Руководитель Дагестана Сергей Меликов ознакомился с ходом строительства Дворца спорта в Дербенте. Об этом информирует телеграм-канал Администрации Главы РД.
Последнее от Дарья
- Мэр Махачкалы поручил найти способ увеличить высоту подземного перехода к городскому пляжу
- Минтруда Дагестана в приоритетном порядке обеспечивает социальной поддержкой членов семей погибших военнослужащих участвовавших в СВО
- Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций учебниками и учебными пособиями
- В Дагестане впервые появится новогодняя чартерная программа
- 8 медалей выиграли дагестанские кикбоксеры на Всероссийском турнире во Владикавказе