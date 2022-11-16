Сергей Меликов ознакомился с ходом строительства дербентского Дворца спорта

Руководитель Дагестана Сергей Меликов ознакомился с ходом строительства Дворца спорта в Дербенте. Об этом информирует телеграм-канал Администрации Главы РД.

Дворец станет многофункциональным объектом с функциями конгресс-холла. На трех этажах с подземным паркингом на 150 мест будет построена спортивная арена на 2500 мест, бассейн и конференц-залы, гостиничные номера и ресторан. Возведение объекта предусмотрено планом мероприятий по комплексному развитию Дербента до 2025 года. Здание в данный момент готово на 25%.