ЗАМАНА - Мэр Махачкалы поручил найти способ увеличить высоту подземного перехода к городскому пляжу

Мэр Махачкалы поручил найти способ увеличить высоту подземного перехода к городскому пляжу

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16 ноября, 2022. Среда 15:19
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Мэр Махачкалы поручил найти способ увеличить высоту подземного перехода к городскому пляжу

Глава Махачкалы Салман Дадаев проинформировал в своих соцсетях, что увеличение высоты подземного перехода к городскому пляжу города — эта одна из важнейших целей в рамках комплексной реконструкции пляжа.

Мэр Махачкалы поручил найти способ увеличить высоту подземного перехода к городскому пляжу

«Одна из ключевых задач, поставленных перед коллегами, — обсудить все возможные варианты увеличения высоты подземного перехода. Цель не из простых, на протяжении десятилетий эксперты заявляли, что это невозможно: снизу проложены коммуникации, сверху — железнодорожные пути», — написал мэр.

Покрытие потолка перехода специалисты уже заменили, в свою очередь это позволило выиграть несколько сантиметров и осуществили демонтаж напольного покрытия.

На обсуждение было выдвинуто несколько способов решения данного вопроса — от максимально допустимого углубления трубы ливневой канализации до её переноса к одной из стен и увеличения высоты за счет уменьшения площади перехода.

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