«Одна из ключевых задач, поставленных перед коллегами, — обсудить все возможные варианты увеличения высоты подземного перехода. Цель не из простых, на протяжении десятилетий эксперты заявляли, что это невозможно: снизу проложены коммуникации, сверху — железнодорожные пути», — написал мэр.
Покрытие потолка перехода специалисты уже заменили, в свою очередь это позволило выиграть несколько сантиметров и осуществили демонтаж напольного покрытия.
На обсуждение было выдвинуто несколько способов решения данного вопроса — от максимально допустимого углубления трубы ливневой канализации до её переноса к одной из стен и увеличения высоты за счет уменьшения площади перехода.